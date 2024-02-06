الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حسام موافى: بعض حقن الروماتيزم تؤثر على الكلى (فيديو)

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة، إن بعض حقن الروماتيزم، تؤثر على الكلى، مشيرًا إلى أنه لا بد من إجراء تحليل وظائف الكلي قبل تناول أدوية الروماتيزم.

ونوّه "موافي"، خلال استضافته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، إلي أن وظائف الكلي، لابد من إجرائها كل 6 أشهر للأشخاص ما بين 40 و60 عامًا، وبعد ذلك لمدة 3 أشهر.

وأشار، أستاذ أمراض الباطنة، إلي أن أعراض نقص الماء في الجسم، يمكن تكتشف عن طريق اختبار بسيط بالجلد، عند الإمساك به، فإذا ارتد بسرعة فهذا الشخص لا يعاني من نقص الماء بالجسم.

 

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.

حسام موافي الروماتيزم الكلى DMC لعلهم يفقهون

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