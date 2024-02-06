الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العربى والأجنبى لمعبر رفح ومستشفى العريش

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

نضمت القوات المسلحة، زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العربى والأجنبى لمعبر رفح ومستشفى العريش، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون وحشد جهود الدول الشقيقة لمساندة الشعب الفلسطيني.

ونشرت وزارة الدفاع المصرية، فيديو للزيارة، التي كان في استقبالها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبداللطيف شوشة، حيث بدأت الجولة من داخل قطاع تأمين شمال سيناء.

كما استعرض ممثلو وزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصري، الجهود المبذولة في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين لمواجهة الأزمة الراهنة.

اختتمت الزيارة بتفقد مستشفى العريش العام، للاطمئنان على الأشقاء الجرحى داخل المستشفي، حيث أكدت إحدي الفلسطينيات من داخل مستشفى العريش، أن المصريين لم يبخلوا سواء بالدعم المادي والطبي أو المعنوي.

كما أشارت أخرى أنه منذ دخولنا المستشفى ويتم معاملتنا كأننا من أبناء مصر، قائلة: "بشكر المصريين على الدعم أكرمتمونا وأنقذتونا".

القوات المسلحة مستشفى العريش أعضاء التمثيل العسكرى وزارة الدفاع المصرية رفح

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