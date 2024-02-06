محمد الباز: مشروع العاصمة الإدارية جزء من الذاكرة المصرية.. وإشادة بكتاب "عاصمة الخلود"

أشاد برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، بندوة كتاب "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة"، للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، والذي أكد أن الكتاب يجاوب على كل الأسئلة المطروحة، وأن العاصمة الإدارية لكل أفراد الشعب المصري.

من جانبه قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس التحرير لجريدة "الدستور"، إن كتاب عاصمة الخلود من أهم الكتب في الوقت الحالي، مشيرًا أن مشروع العاصمة الإدارية هو جزء من الذاكرة المصرية.

ونوّه "الباز"، إلي أن مشروع العاصمة الإدارية قبل ببعض الهجوم والرفض في بداية الأمر، بسبب قلة الوعي والمعلومات، مؤكدًا أن كتاب "عاصمة الخلود"، هو توثيق دقيق بالأرقام والمعلومات عن أهم مشروعات الدولة.

وتابع، أن أهمية الكتاب يكمن في توضيح فكرة الدولة، بأن المشروع ليس بالجديد ولكن من الأفكار التي طرحت مؤخرًا، ولكن كان يحتاج إرادة سياسية لتنفيذه.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.