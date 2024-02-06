الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مشروع العاصمة الإدارية جزء من الذاكرة المصرية.. وإشادة بكتاب "عاصمة الخلود"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أشاد برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، بندوة كتاب "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة"، للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، والذي أكد أن الكتاب يجاوب على كل الأسئلة المطروحة، وأن العاصمة الإدارية لكل أفراد الشعب المصري.

من جانبه قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس التحرير لجريدة "الدستور"، إن كتاب عاصمة الخلود من أهم الكتب في الوقت الحالي، مشيرًا أن مشروع العاصمة الإدارية هو جزء من الذاكرة المصرية.

ونوّه "الباز"، إلي أن مشروع العاصمة الإدارية قبل ببعض الهجوم والرفض في بداية الأمر، بسبب قلة الوعي والمعلومات، مؤكدًا أن كتاب "عاصمة الخلود"، هو توثيق دقيق بالأرقام والمعلومات عن أهم مشروعات الدولة.

وتابع، أن أهمية الكتاب يكمن في توضيح فكرة الدولة، بأن المشروع ليس بالجديد ولكن من الأفكار التي طرحت مؤخرًا، ولكن كان يحتاج إرادة سياسية لتنفيذه.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

محمد الباز العاصمة الإدارية الذاكرة المصرية الدستور عاصمة الخلود الدكتور محمد الباز الستات مايعرفوش يكدبوا

مواد متعلقة

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

ضمن الأسبوع الدعوى.. أوقاف مطروح: 100 مسجد تتحدث فيه الأئمة عن الثقة فى الله

«الأهلى المصرى» يفتتح فرع «قصر فينى» بعد التطوير

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس