"مرضى السرطان ماتوا".. النازحون في رفح الفلسطينية يواجهون خطر الجوع والإبادة

كشف محمد الدعوار مراسل قناة "الغد الإخبارية" أوضاع النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث أكد أن الكثير من مرضى السرطان وافتهم المنية، بسبب نقص الأدوية الخاصة بهم.

ونوه بأن السيارات في قطاع غزة، تعمل على زيت الطهي، الأمر الذي خلف الكثير من عوادم السيارات السامة، التي بدورها تؤثر على صحة الفلسطينيين، خاصة أصحاب الأمراض التنفسية.

وأشار إلى أن النازحين يفترشون الشوارع بمدينة رفح، في ظل نقص المواد الغذائية والطبية، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الصحة الجسدية والنفسية.

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلقون الرصاص من قبل قناصة تابعين لهم، بالإضافة إلى عدد من المجازر بحق الكثير من العائلات بخان يونس.

وأكد أن مدينة رفح تعاني من تكدس سكاني، بسبب نزوح نصف سكان القطاع في مدينة واحدة، خاصة في ظل نقص الأدوية والطعام وألبان الأطفال.