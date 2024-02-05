مندوب روسيا لمجلس الأمن: يجب إدانة انتهاكات أمريكا وبريطانيا للقانون الدولى

قال مندوب روسيا بالامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الطائرات الأمريكية، عمدت بأمر من بايدن إلى شن 85 ضربة جوية، على أراضي سوريا والعراق، وأوقعت كثيرًا من الضحايا المدنيين ودمرت البنية التحتية.

وأضاف "نيبينزيا"، خلال جلسة مجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، والذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب إدانة انتهاكات أمريكا وبريطانيا للقانون الدولي والسلم والأمن الدوليين.

وأشار مندوب روسيا بالأمم المتحدة، أن الإعتداءت الأمريكية على سوريا والعراق، تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وتناهض النظام العالمي القائم على القواعد.

وتابع، أن إعلان واشنطن التنسيق مع بغداد قبل شن الضربات الأمريكية كذبة تهدف إلى تشويه الواقع، مشيرًا أن الولايات المتحدة تحاول إنقاذ صورة الإدارة الأمريكية تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد مندوب روسيا أن الولايات المتحدة تنفذ أعمالًا في سوريا والعراق لا صلة لها بالقانون الدولي بل تهدف إلى مفاقمة النزاع في الشرق الأوسط.