الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يستمر الدولار في الهبوط؟.. أحمد موسى يكشف مفاجأة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسي، أن الدولار يواصل الهبوط منذ أمس، حيث أن هناك مضاربات في سعر الدولار، مؤكدًا ان الدولار سيواصل الهبوط والإنهيار.

وأشار "موسي"، خلال تقديمة برنامج "على مسئوليتي" والمُذاع على فضائية صدى البلد، أن الأسواق الموازية في مصر ستنتهي سواء للذهب أو الدولار، مضيفًا أن سعر الدولار لن يصل لـ100 جنية كما روج البعض.

ونوه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولار انخفض سعره في السوق السوداء لأقل من 50 جنية، مشيرًا أن الدولار سينهار في الأيام القادمة أمام الجنية المصري.

وتابع، أن أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار، وحملوا المواطن الفارق، مؤكدًا أن الفترة القادمة سيتم تصحيح المسار والوضع الاقتصادي لمصر.

وأردف، أن على الحكومة التحرك، للقضاء على ما يعرف بالسوق الموازية، من أجل السيطرة على السلع وأسعارها، ومنع الجشع لدى التجار.

الاعلامي احمد موسى أحمد موسى الدولار على مسئوليتي صدى البلد الأسواق الموازية سعر الدولار

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