أسامة كمال بعد استقطاب عمال بناء من الهند: إسرائيل كيان محتل نفعى هدفه مصلحته فقط

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك أزمة في إسرائيل بسبب توقف أعمال البناء منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن إسرائيل تستعين بـ 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان بعد توقف أعمال البناء.

وأضاف "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية دي أم سي، أن إتحاد المقاولين الإسرائيليين، أعلن أن الاستغناء عن العمال الفلسطينيين ينعكس سلبًا على الإقتصاد ويهدم إسرائيل.

ونوه الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تتعامل بإزدواجية واضحة، حيث يقتلون الفلسطينيين وفي نفس الوقت يريدون استغلالهم، من أجل تعمير وإنقاذ إقتصاد تل أبيب.

ووجه "كمال" سؤال للكيان المحتل، قائلًا: هل لديكم مناخ يحترم بني أدم تقتلون شقيقه في غزة يوميًا؟، مشيرًا أن إسرائيل كيان محتل نفعي هدفه الأول والآخر هو مصلحته فقط.