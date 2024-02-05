الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الخارجية الأمريكية: بلينكن سيركز على جهود إطلاق سراح المحتجزين فى غزة

متحدث الخارجية الأمريكية
متحدث الخارجية الأمريكية

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن، سيركز خلال زيارته المنطقة على جهود إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأشار متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية سيستمع للرؤية الإسرائيلية بشأن إنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأضاف "وربيرج"، أن وزير الخارجية الأمريكي، سيناقش سبل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يعيشها السكان هناك.

وعن الضربات الأمريكية الأخيرة، قال إننا قمنا بتحذير الحوثيين، قبل توجيه الضربات العسكرية، لكنهم لم يتوقفوا عن استهداف السفن في البحر الأحمر.

متحدث الخارجية الأمريكية بلينكن غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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