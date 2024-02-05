الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: مجلس الأمن لن يوافق على قرار يدين أمريكا بشأن الهجمات الأخيرة

الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي، إن الموقف الروسي من الضربات الأمريكية على فصائل تابعة لإيران، قبلت برفض واستياء، حيث اعتبرت روسيا أن هذه الضربات تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار الباحث السياسي، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلي أنه إذا نجحت روسيا في حشد دعم دولي لإدانة هذه الضربات بمجلش الأمن، سيتطلب موافقة 9 أعضاء من مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا.

ونوّه، إلى أن حلفاء الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا لن يسمحوا بإدانتها أو شجب هذه الضربات، وبالتالي ليس من المفاجأة أن يتم رفض المشروع، وهذا يجهض تحرك روسيا بمجلس الأمن.

وأضاف، أن مجلس الأمن لن يوافق على قرار يدين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن التحرك الروسي، يعتبر من الخطوات المهمة في ظل الضغط الذي يوجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع الباحث السياسي، أن الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وروسيا، يشبه الحرب الباردة، وهذا قد ينذر بخطر يهدد العالم أجمع.

باحث سياسي مجلس الأمن سوريا والعراق أمريكا مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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