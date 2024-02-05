الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الأونروا: استمرار تعليق تمويل الوكالة سيؤدى إلى وقف عملياتنا بنهاية فبراير

كاظم أبو خلف
كاظم أبو خلف

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم الأونروا، إن استمرار تعليق تمويل الوكالة سيؤدي إلى وقف عملياتنا في غزة حتى نهاية فبراير، بسبب نقص المواد الأساسية.

وأشار المتحدث باسم الأونروا، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تزداد في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الأمر الذي يصعب مهمة وكالة الأونروا، خاصة بعد قرار وقف التمويل من بعض الدول.

ونوه "أبوخلف" بأنه يجب دعم الوكالة التي تمثل شريان حياة للفلسطينيين ولا بديل عنها في قطاع غزة، خاصة في ظل القصف المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قد علقت العديد من الدول تمويلها للوكالة التي تُمثل شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين، وعلى رأس هذه الدول "أمريكا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج واليابان وفرنسا وبريطانيا".

متحدث الأونروا فبراير القاهرة الإخبارية كاظم أبو خلف غزة

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