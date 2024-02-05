هيئة العمل الوطنى الفلسطينى: مقترح إسرائيل باستبدال الأونروا بقوات من الجيش الإسرائيلى "مضحك"

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن 75% من سكان قطاع غزة، من اللاجئين والذين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا، مشيرة إلى أنه لا يوجد بديل في الوقت الحالي يعوض وكالة الأونروا.

وأضافت "النتشة"، خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، أن أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، يواجهون شبح المجاعة ونقص الخدمات الصحية.

وأشارت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، إلى أن قرار وقف تمويل وكالة "الأونروا"، من بعض الدول، هى وسيلة للتشويش على قرار محكمة العدل الدولية.

ونوهت "النتشة"، بمقترح إسرائيلي، يتحدث عن استبدال وكالة الأونروا بقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث يعتبر الكيان المحتل هو المسئول عن المساعدات والخدمات الإنسانية، مؤكدة أن هذا المقترح بـ"المضحك".