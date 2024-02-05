الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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4 ملايين زائر..عضو "قصور الثقافة" يكشف السر وراء الإقبال الكثيف على معرض الكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، السر وراء الإقبال على معرض الكتاب هذا العام، والذي تخطى حاجز الـ 4 مليون زائر حتى اليوم العاشر.

الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الثقافة السبب في الإقبال الكثيف على معرض الكتاب

قال عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمُذاع على فضائية القناة الأولي، أن السبب في الإقبال الكثيف على معرض الكتاب، هي الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الثقافة، والتي لا تقتصر على الكتب فقط، بل الأنشطة والفعاليات التي شهدها المعرض هذا العام.

ونوه "الطاهر"، أن الدولة المصرية تسير نحو خطة بناء الإنسان، فكريًا وثقافيًا، مؤكدًا أن الكتاب الورقي مازال يحتفظ ببريقه، حيث أن أسعار الكتب في المعرض كانت في متناول أيدي الجميع.

من ناحية أخري قامت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بجولة تفقدية لأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في يومه قبل الأخير، ومن بين الأجنحة التي تفقدتها جناح الطفل.

هيئة قصور الثقافة معرض الكتاب الثقافة طارق الطاهر صباح الخير يا مصر فضائية القناة الأولي

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