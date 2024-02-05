4 ملايين زائر..عضو "قصور الثقافة" يكشف السر وراء الإقبال الكثيف على معرض الكتاب

كشف طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، السر وراء الإقبال على معرض الكتاب هذا العام، والذي تخطى حاجز الـ 4 مليون زائر حتى اليوم العاشر.

الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الثقافة السبب في الإقبال الكثيف على معرض الكتاب

قال عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمُذاع على فضائية القناة الأولي، أن السبب في الإقبال الكثيف على معرض الكتاب، هي الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الثقافة، والتي لا تقتصر على الكتب فقط، بل الأنشطة والفعاليات التي شهدها المعرض هذا العام.

ونوه "الطاهر"، أن الدولة المصرية تسير نحو خطة بناء الإنسان، فكريًا وثقافيًا، مؤكدًا أن الكتاب الورقي مازال يحتفظ ببريقه، حيث أن أسعار الكتب في المعرض كانت في متناول أيدي الجميع.

من ناحية أخري قامت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بجولة تفقدية لأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في يومه قبل الأخير، ومن بين الأجنحة التي تفقدتها جناح الطفل.