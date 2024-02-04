الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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غرفة المنشأت الفندقية: نحتاج لمضاعفة الطاقة الفندقية من أجل استقبال 30 مليون سائح

رامي فايز
رامي فايز

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشأت الفندقية، إن الدولة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح، ولكن الطاقة الفندقية لا تتحمل سوى 17 مليون سائح فقط.

وأضاف "فايز"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية دي أم سي، أننا نعاني من فجوة دولارية مؤخرًا وقطاع السياحة يمكن أن يكون الحصان الرابح لحل هذه الأزمة.

وأشار عضو غرفة المنشأت الفندقية، أن السياحة بشكل عام، من الصناعات الهشه، حيث تعتبر أول القطاعات ناثرًا جراء أي أزمة سواء داخلية أو خارجية.

ونوه "فايز"، أننا في البداية نحتاج لمضاعفة الطاقة الفندقية في مصر بالكامل من أجل استقبال 30 مليون سائح، مؤكدًا أن السعة الفندقية في مصر تحتاج إلى زيادة في عدد الغرف.

غرفة المنشأت الفندقية مساء dmc فضائية دي ام سي رامي فايز الطاقة الفندقية

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