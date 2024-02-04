الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو لجنة الصحة: نحتاج سرعة فى اتخاذ القرار للتعامل مع أزمة نقص الدواء

مساء dmc
مساء dmc

قالت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم تقديم طلب إحاطة لوزارة الصحة، بسبب نقص الكثير من الأدوية، خاصة الأمراض المزمنة.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية دي إم سي، إلى أن الكثير من الجهات أشارت إلى أن السبب في هذا النقصان هو ارتفاع سعر الدولار.

ونوهت بأن مصر تحتوي على أكثر من 180 مصنعا لتصنيع الأدوية، متساءلة كيف يكون لدينا هذا الكم من هذه المصانع، ونعاني من نقص الأدوية.

وتابعت أنه يجب أن يتفهم المواطن المصري أن الدواء المحلي لا يختلف عن الدواء المستورد، حيث إن المادة الفعالة هي التي تحارب المرض، ولابد أن نعي ذلك.

وأضافت "مختار" أننا نحتاج سرعة في اتخاذ القرار للتعامل مع أزمة نقص الدواء، مؤكدة أن صحة الإنسان أهم، وبالتالي لابد من دراسة الأزمة لعدم تفاقم الأمر.

وأردفت أن حل أزمة الدواء، يكمن في تشديد الرقابة، سواء كانت على المصانع ومنافذ البيع، وكل شخص يتعامل بشكل مباشر في عملية صناعة وبيع الدواء.

عضو لجنة الصحة نقص الدواء الأدوية مساء dmc فضائية دي ام سي

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