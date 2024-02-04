أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة شريك فى حرب إبادة الشعب الفلسطينى

قال الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، أن السياسية المصرية الراسخة مستمرة في تقديم المساعدات، والتصدي لكل العراقيل التي تضعها الحكومة الإسرائيلية.

وأشار "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الخبرة المصرية، تمثلت في كل شىء يتعلق بالقضية الفلسطينية، من خلال التصدي لمخطط التهجير القسري، والسعي لتكوين جبهة مضادة لإحداث التوازن في القضية.

ونوّه بأن الدولة المصرية مستمرة في حشد المجتمع الدولي للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر إنسانية، والسعى لحل الدولتين، حيث تعتبر مصر الدولة المحورية بالمنطقة.

وتابع أن الولايات المتحدة شريكة في حرب الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يتفهم ذلك من أجل التصدي للكيان المحتل، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في قيام دولة مستقلة.