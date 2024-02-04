الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مروة ناجي: لا أحد يقارن بصوت "كوكب الشرق" أم كلثوم

أم كلثوم
أم كلثوم

قالت المطربة مروة ناجي، إن الأشخاص الذين يقارنون أي صوت بـ"كوكب الشرق" فهذا ظلم، في إشارة منها إلى أن الراحلة أم كلثوم علامة من علامات الفن في العالم.

وأشارت "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية dmc، أن السيدة أم كلثوم كانت تتمتع بصوت لم نشهد حتى وقتنا هذا مثله.

وأضافت المطربة مروة ناجي أن هناك العديد من الأصوات المميزة في مصر، ولكن المقارنة بالسيدة أم كلثوم أمر ظالم، بسبب كفاءة الراحلة "كوكب الشرق".

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، هن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

المطربة مروة ناجي كوكب الشرق أم كلثوم السفيرة عزيزة فضائية DMC مروة ناجي

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