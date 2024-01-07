لماذا لجأت أسرة "أم كلثوم" للقضاء؟.. القصة الكاملة للنزاع على صوت كوكب الشرق

تصدرت قصة "تراث أم كلثوم" محركات البحث على جوجل، حيث لجأت أسرتها إلى القضاء.

وفي السياق يرصد "الدستور" تفاصيل أزمة "تراث أم كلثوم" وأسبابها.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بالنزاع القائم بين شركة "عالم الفن" المملوكة لمحسن جابر، وشركة "صوت القاهرة"، حول حقوق ملكية أغاني أم كلثوم.

وكان الطرف الأبرز في هذه القصة هو الملحن عمرو مصطفى، الذي استخدم منذ 4 أشهر صوت كوكب الشرق في أغنية بالذكاء الاصطناعي، وهذا وضعه في موقف هجوم من الجميع.

كوكب الشرق تنازلت عن صوتها

في تصريحات لمدحت العدل حول صوت وتسجيلات كوكب الشرق، قال السيناريست مدحت العدل إنه فيما يخص إرث أم كلثوم، هناك من يدّعي أنهم يمتلكونه، ولكن الحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك، تسجيلات السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة، ولدينا توقيع من أم كلثوم يثبت ملكيتنا لإرثها الفني.

وعرض مدحت العدل خلال مؤتمر لنقابة الصحفيين مستندات من أم كلثوم تثبت حقوق شركة صوت القاهرة في أعمالها الفنية، مؤكدًا أن الشركة الأخرى لا تملك حقوقًا سوى نسبة من حقوق الورثة فقط.

ورثة كوكب الشرق يلجأون للقضاء

أعلنت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، عن اتخاذها إجراءات قانونية، إزاء النزاع حول ملكية تسجيلات أم كلثوم، بين جمعية المؤلفين والملحنين، وشركة صوت الفن.

وقالت حفيدة أم كلثوم، في بيان لها، إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بكوكب الشرق أم كلثوم، وإنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والذي تصل قيمته المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات، حيث إن العقد الخاص بالتنازل الحالي لاستغلال الحقوق الفنية والأدبية عن تراث كوكب الشرق أصبح مجحفًا ولا يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث الفني الضخم، وحيث إن هذا التنازل يعد باطلًا طبقًا لنصوص قانون الملكية الفكرية والذي ينظم الحقوق الفنية والأدبية عن الأداء الفني.