الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة علاقات دولية: تصريحات "بن غفير" محاولة للضغط على الرئيس الأمريكى

بن غفير
بن غفير

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات "بن غفير" الأخيرة، بأن الرئيس الأمريكي يساعد حماس، أكثر من إسرائيل، هي محاولة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتضامن مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار محكمة العدل الأخير، تسبب في زعزعة الشارع الإسرائيلي، الأمر الذي جعل الأكاذيب من جانب أفراد بحكومة بنيامين نتنياهو تنتشر الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن تصريحات "بن غفير"، هي وسيلة لكسب الوقت، لإعادة الاوراق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابعت أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول تهدئة الوضع في المنطقة، من أجل إحداث التوازن في الشارع الأمريكي، خاصة بعد التظاهرات التي طالبت الإدارة الامريكية بضرورة إعادة النظر في الدعم الاعمي للكيان المحتل.

خبيرة علاقات دولية بن غفير الرئيس الامريكي اكسترا نيوز الدكتورة ايمان زهران

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