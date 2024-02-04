الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: هناك ما يشبه الإجماع الدولى نحو رفض فكرة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي اليوم لمصر من الأمور الهامة، حيث تسهم في تأكيد دور مصر بالقضية الفلسطينية.

وأشار "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك جهودًا مصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة بعد تحول العديد من الدول في وجهة نظرها تجاه القضية الفلسطينية.

ونوه بأن هناك ما يشبه الإجماع الدولي نحو رفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعزز بشكل كبير قيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أنه يحسب للدولة المصرية دورها في الإشارة إلى أن إطالة أمد الحرب في غزة ستسهم في دخول أطراف عدة، وهذا ما حدث.

وتابع أن خروج ملف الأونروا من الشأن الفلسطيني سيعمق الجراح لدى الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الأزمة الأخيرة وزيادة عدد اللاجئين بعد الدمار الذي حل بشمال غزة.

باحث التهجير القسرى اكسترا نيوز التهجير القسري للشعب الفلسطينى الدكتور محمد فايز فرحات مركز الاهرام للدراسات

مواد متعلقة

مروة ناجي: لا أحد يقارن بصوت "كوكب الشرق" أم كلثوم

الرئيس الفلسطينى: عدم اقتطاع أى شبر من أرض غزة وزيادة المساعدات الإنسانية

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين فى خان يونس

وزير خارجية العراق: بلادنا ليست مكانًا لاستعراض القوة بين المتخاصمين

الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينى: 700 ألف فى غزة مصابون بأمراض تنفسية

"القاهرة الإخبارية": مستشفى الأمل يتعرض لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة نازحين برصاص جيش الاحتلال.. ومصير زملائنا مجهول

أستاذ علاقات دولية: مصر لعبت دورا مهما في مسار اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين