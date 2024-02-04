باحث: هناك ما يشبه الإجماع الدولى نحو رفض فكرة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي اليوم لمصر من الأمور الهامة، حيث تسهم في تأكيد دور مصر بالقضية الفلسطينية.

وأشار "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك جهودًا مصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة بعد تحول العديد من الدول في وجهة نظرها تجاه القضية الفلسطينية.

ونوه بأن هناك ما يشبه الإجماع الدولي نحو رفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعزز بشكل كبير قيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أنه يحسب للدولة المصرية دورها في الإشارة إلى أن إطالة أمد الحرب في غزة ستسهم في دخول أطراف عدة، وهذا ما حدث.

وتابع أن خروج ملف الأونروا من الشأن الفلسطيني سيعمق الجراح لدى الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الأزمة الأخيرة وزيادة عدد اللاجئين بعد الدمار الذي حل بشمال غزة.