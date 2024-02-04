وزير خارجية العراق: بلادنا ليست مكانًا لاستعراض القوة بين المتخاصمين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، رفض بلاده أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وشدد على أن العراق ليس المكان المخصص لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين، مشيرًا إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية لتفادي التصعيد بالمنطقة.

ونوه وزير الخارجية العراقي إلى أن الحكومة العراقية هي المسئولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب والمساس بهم اعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي.