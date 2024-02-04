الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة نازحين برصاص جيش الاحتلال.. ومصير زملائنا مجهول

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة نازحين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن مصير زملائنا الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة "هند" في قطاع غزة لا يزال مجهولًا منذ 7 أيام، بالإضافة إلى أن كمية الوقود المتوافرة في مستشفى الأمل تكفي لتشغيله أسبوع واحد فقط، ونواجه شُحًّا في أدوية الأمراض المزمنة.