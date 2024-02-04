الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة نازحين برصاص جيش الاحتلال.. ومصير زملائنا مجهول

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة نازحين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن مصير زملائنا الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة "هند" في قطاع غزة لا يزال مجهولًا منذ 7 أيام، بالإضافة إلى أن كمية الوقود المتوافرة في مستشفى الأمل تكفي لتشغيله أسبوع واحد فقط، ونواجه شُحًّا في أدوية الأمراض المزمنة.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة خان يونس

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