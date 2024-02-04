سامح شكرى: التطورات فى المنطقة تنذر بتفاقم الوضع والذهاب لصراع أوسع

قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن التطوارت في المنطقة تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع وخطير.

وأشار وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أننا أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات للقطاع.

وأضاف "شكري"، أننا نؤكد على رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والعمل على حل الدولتين، من أجل الحد من تفاقم الصراع ونزيف الدم في قطاع غزة.