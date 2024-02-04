الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تحلق فوق حى الزيتون وتقصف سيارات النازحين

طائرات الاحتلال تحلق
طائرات الاحتلال تحلق فوق حي الزيتون

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة على حي الزيتون وحي الرمال، بالإضافة إلى استهداف عدد من المنازل بمخيم النصيرات ومدينة دير البلح.

وأشار جبر خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة خان يونس، شهدت عددًا من الانفجارات، حيث أثارت الرعب في نفوس النازحين.

ونوه إلى أنه قبل قليل كان هناك عدد من الغارات على مدينة خان يونس، حيث تم استهداف عدد من السيارات المدنية، بالإضافة إلى استهداف عدد من المناطق الزراعية ويقطن فيها عدد كبير من النازحين.

وتابع أن هناك العديد من الجثث التي وجدها النازحون خلال البحث عن مكان آمن لهم، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عددًا من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، حيث يتم تنفيذ الإعدامات وبعد ذلك يتم دفنهم في حفر ليست بالعمق الكبير، الأمر الذي تم اكتشافه الأيام الماضية.

القاهرة الإخبارية الطائرات الحربية الإسرائيلية الطائرات الإسرائيلية جولة المراسلين خان يونس

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