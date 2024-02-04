الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مشروع محطة الضبعة النووية: من أكثر المشروعات أمانًا وكان حلمًا لمصر

مدير مشروع بناء محطة
مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية

قال إليكسي كونونينكو، مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية، إن المحطة النووية قاطرة العلاقات المصرية الروسية، فهو من المشروعات الضخمة التي ترسخ العلاقة الطيبة بين البلدين.

وأضاف مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية، خلال لقاء خاص لبرنامج "عن قرب" للإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مشاركة قادة البلدين حفل صب الخرسانة للمحطة الرابعة، يعكس أهمية المشروع، وكانت دافعًا كبيرا لإكمال المشروع.

ونوه "كونونينكو" بأن العمل المشترك في محطة الضبعة يتم على أعلى مستوي، مؤكدًا أن تشييد محطة الضبعة النووية لمصر، كان حلما كبيرا بالنسبة لها.

وأشار إلى أن تشيد المحطة النووية سوف يقلل من الانبعاثات الضارة، وسيوثر بالإيجاب على كل دول المنطقة، حيث يتم تشييدها بأحدث الأساليب التكنولوجية.

وتابع أن الشراكة المصرية الروسية نشطة منذ عقود ومن المهم استمرارها، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المحطة قرار حكيم ويصب في مصلحة مصر بكل تأكيد.

وأردف أن محطة الضبعة النووية من أكثر المشروعات أمانًا، مضيفًا أننا نسبق الجدول الزمني للإنشاء، حيث يتم الاعتماد على المواد المحلية في مصر.

مدير مشروع محطة الضبعة النووية الضبعة النووية محطة الضبعة النووية إليكسي كونونينكو المحطة النووية

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