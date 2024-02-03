الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": فرنسا وحدها تمتلك نصف عدد المفاعلات النووية بأوروبا

آصف ملحم
آصف ملحم

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي إم سي" للدراسات، إن الدولة الروسية تعتبر من الدول الرائدة في مجال الصناعات النووية السلمية، مؤكدًا أن كل النووي المخصب يتم شراؤه من روسيا.

ونوه "ملحم"، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب" للإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن فرنسا وحدها تمتلك نصف عدد المفاعلات النووية بأوروبا جميعها.

وأشار آصف ملحم، إلى أن التطبيقات السلمية للطاقة النووية، هو توليد الكهرباء، والتي تعتبر من أعمدة البنية التحتية لكل دول العالم، والتي تكلف الكثير من النقود.

وتابع أن مشروع الضبعة، سيسهم بإمداد مصر بـ10% من الكهرباء التي تولدها في الوقت الحالي، وهذا يساعد في توفير الكثير من العملة الصعبة، واستخدام طاقة أقل.

باحث القاهرة الإخبارية أمل الحناوي فرنسا المفاعلات النووية

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