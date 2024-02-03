متخصصة بالشأن الإسرائيلى: أول مرة يواجه فيها جنود الاحتلال حربًا من المسافة صفر

قالت الأميرة يسري، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واجه في السابع من أكتوبر عنصر المباغتة، الأمر الذي كان له أثر كبير على الجنود المشاركة في الحرب.

وأضافت "يسري"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال تتعجل النصر، وهذا جعله فريسة سهلة للمقاومة.

ونوهت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، بأن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الجندي الإسرائيلي حربًا من المسافة صفر، التي اتبعتها قوات المقاومة الفلسطينية في حربها مع الكيان المحتل في غزة.

وتابعت، أن إسرائيل دائمًا ما تقوم بعمليات عسكرية من خلال القصف بالطائرات أو المسيرات، ولكن عند المواجهة وجهًا لوجه، أمر جديد على كل جنود الاحتلال الإسرائيلي.