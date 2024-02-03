السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متخصصة بالشأن الإسرائيلى: أول مرة يواجه فيها جنود الاحتلال حربًا من المسافة صفر

الأميرة يسري
الأميرة يسري

قالت الأميرة يسري، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واجه في السابع من أكتوبر عنصر المباغتة، الأمر الذي كان له أثر كبير على الجنود المشاركة في الحرب.

وأضافت "يسري"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال تتعجل النصر، وهذا جعله فريسة سهلة للمقاومة.

ونوهت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، بأن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الجندي الإسرائيلي حربًا من المسافة صفر، التي اتبعتها قوات المقاومة الفلسطينية في حربها مع الكيان المحتل في غزة.

وتابعت، أن إسرائيل دائمًا ما تقوم بعمليات عسكرية من خلال القصف بالطائرات أو المسيرات، ولكن عند المواجهة وجهًا لوجه، أمر جديد على كل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

متخصصة بالشأن الإسرائيلي الجندي الإسرائيلي المسافة صفر غزة القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

خبير بالشأن الإسرائيلى: أمريكا لا تريد وقف الصراع لحماية إسرائيل

هل سيعترف بايدن بالدولة الفلسطينية؟.. خبير سياسى يجيب

حبيبة أبو طالب "معجونة بالرسم".. تحلم بالعالمية ومقابلة وزيرة الثقافة

مستشار الحكومة السورية: الولايات المتحدة لا تريد استقرار دمشق وقواتها تسرق ثرواتنا

خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": حزب الله لا يريد الدخول فى حرب مفتوحة مع إسرائيل

خبير عسكرى: نتنياهو يجر الولايات المتحدة لحرب كبيرة بالشرق الأوسط

العراق يعلن الحداد العام على ضحايا القصف الأمريكى

مجلس النواب الأردنى: تصاعد العنف فى المنطقة أصبح وشيكًا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»