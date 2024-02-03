السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بالشأن الإسرائيلى: أمريكا لا تريد وقف الصراع لحماية إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال الدكتور حسين الديك، خبير الشئون الإسرائيلية، إن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية، بسوريا والعراق، هي رسالة شديدة اللهجة، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول السيطرة وإعادة هيبتها بالمنطقة.

وأشار "الديك" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الإدارة الأمريكية في مأزق كبير بسبب المشاكل الداخلية والملفات الساخنة بالشرق الأوسط وهجمات جماعة الحوثي.

ونوه "الديك" بأن الاهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، جاءت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن حزب الله لم يتدخل في الصراع إلا بعد العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إيقاف الصراع والحرب بالمنطقة، ولكن هي تريد دائمًا بأن تكون المنطقة في حالة اشتعال من أجل حماية إسرائيل.

خبير بالشأن الإسرائيلي إسرائيل الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية خبير الشؤون الإسرائيلية

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