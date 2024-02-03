محلل سياسى: إسرائيل تحاول بشتى الطرق تنفيذ مخطط التهجير ومصر حائط الصد لها

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي، إن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لتنفيذ مخططها القديم الجديد وهو "التهجير القسري"، حيث يضغط الإحتلال الإسرائيلي على سكان خان يونس للنزوح إلى مدينة رفح، ومن ثم الدخول لسيناء.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن سماح مصر لسيطرة إسرائيل علي محور "فيلادلفيا"، يعتبر إعلان رسمي لاحتلال غزة، ولكن مصر رفضت هذا بكل قوة.

تابع، أن إسرائيل دائمًا ما تروج للأكاذيب وبث الشائعات، ولعل أشهرها قضية دخول المساعدات، وآخرها الاتفاقات الخاصة بمحور "فيلادلفيا"، حيث خرجت الخارجية ببيان شديد اللهجة يكذب كل هذه الشائعات.

ونوه "عبدالفتاح"، أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق استفزاز القاهرة، الأمر الذي تفهمته مصر بشكل كبير، من خلال الردود الحازمة ورفضها القاطع لكل مخططات ومزاعم حكومة إسرائيل.