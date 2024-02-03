السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إسرائيل تحاول بشتى الطرق تنفيذ مخطط التهجير ومصر حائط الصد لها

برنامج 8 الصبح
برنامج 8 الصبح

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي، إن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لتنفيذ مخططها القديم الجديد وهو "التهجير القسري"، حيث يضغط الإحتلال الإسرائيلي على سكان خان يونس للنزوح إلى مدينة رفح، ومن ثم الدخول لسيناء.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن سماح مصر لسيطرة إسرائيل علي محور "فيلادلفيا"، يعتبر إعلان رسمي لاحتلال غزة، ولكن مصر رفضت هذا بكل قوة.

تابع، أن إسرائيل دائمًا ما تروج للأكاذيب وبث الشائعات، ولعل أشهرها قضية دخول المساعدات، وآخرها الاتفاقات الخاصة بمحور "فيلادلفيا"، حيث خرجت الخارجية ببيان شديد اللهجة يكذب كل هذه الشائعات.

ونوه "عبدالفتاح"، أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق استفزاز القاهرة، الأمر الذي تفهمته مصر بشكل كبير، من خلال الردود الحازمة ورفضها القاطع لكل مخططات ومزاعم حكومة إسرائيل.

محلل سياسي إسرائيل مخطط التهجير فضائية DMC 8 الصبح الدكتور بشير عبد الفتاح بنيامين نتنياهو نتنياهو

مواد متعلقة

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": لابد من ترسيخ قيمة "الاستغناء" عند المصريين

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": السادات بشر بالرخاء وخروج المصريين لكل مكان بحثًا عن الرزق

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": اليسار وقع فريسة لتأويل الإخوان للدين

عصام العاروري: الشارع الإسرائيلي سينظم مظاهرة الإثنين المقبل لإغلاق مقرات الأونروا

ضياء رشوان: زيارة بلينكن لإسرائيل قد تهدف لهدنة وصفقة تبادل أسرى

ما هي منظمة "الأونروا" وماذا تقدم للأشقاء في فلسطين؟

ضياء رشوان: إسرائيل لم تفلح حتى وقتنا هذا فى السيطرة على قطاع غزة

كرم جبر: القوى الناعمة فى مصر مصدر إلهام للمنطقة دائمًا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»