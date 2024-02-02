الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": السادات بشر بالرخاء وخروج المصريين لكل مكان بحثًا عن الرزق

الدكتور جودة عبدالخالق
الدكتور جودة عبدالخالق

سرد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، قصة لأحد الطلاب الذي كنت أشرف عليه رسالة الدكتوراه الخاصة به، طلبت منه أن نصلي العشاء مع بعض، ووجدته مرتبكًا، وعند الإنتهاء قال لي أنني كان لدي فكرة مختلفة عنك بأنك شخص لا تصلي، بحكم أنني كنت من اليسار.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنني لا أهتم المظاهر في كل الاحوال، الاهم من ذلك السلوك.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن اليسار كان عليه أن ينهض في التصدي لمثل هذه الأفكار التي تخللت للمجتمع المصري على أيدي الاخوان في السنوات الماضية، والتي غلبت المظهرية علي الشخصية المصرية.

ونوه "عبد الخالق"، أن المجتمع المصري يميل للمظهرية، مشيرًا إلى أن الشخص هو الذي يضيف للمظهر وليس العكس، مؤكدًا أن جوهر المجتمع ليس منشغلًا بالسلوك أكثر من إنشغاله بالمظهر.

وأشار إلى أن المجتمع يعيش حالة من التحدي الوجودي، حيث أن التحول الذي حدث في الشخصية المصرية، حصل في أيام الإنفتاح، والذي كان في فترة السبعينات.

وأكد الدكتور عبد الخالق جودة، أن نزعة الاستهلاك لدى الناس وابتعادهم عن الإنتاج هو جوهر المجتمع حاليًا، وهذا ساهم بشكل كبير في سيطرة المظهر على الشخصية المصرية، والتغاضي عن السلوك المنتج والفعال.

وأردف، أن الرئيس أنور السادات، بشر بالرخاء وخروج المصريين لكل مكان بحثًا عن الرزق والخير، حيث استقر في أذهان المصريين أن الخير والرخاء سيأتي من الخارج وليس من الداخل، وهذا السبب الذي دفع الكثير للسفر للخليج.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

جودة عبدالخالق الشاهد السادات الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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