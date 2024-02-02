كرم جبر: أقترح إنشاء لجنة خاصة بإدارة ملف الديون بعيدًا عن وزارة المالية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تتحمل عبء أزمات وقضايا المنطقة عن الدول العربية، ومن الجيد أن نقف يدا واحدة للتصدي للأزمات.

وطالب "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على فضائية CBC، بضرورة إنشاء لجنة أو كيان خاص بإدارة ملف الديون بعيدًا عن وزارة المالية.

وأشار "جبر"، إلى أن دور اللجنة تخفيف الأعباء عن الحكومة، مؤكدًا أن اللجنة عليها أن تعيد الهيكلة، واتخاذ حزمة من الغجراءات سواء داخليًا أو خارجيًا من أجل التعامل مع أزمة الديون.

ونوه بأن الديون في مصر، ليست "شتيمة"، حيث تم الاقتراض من أجل مشروعات قومية ومهمة للوقت الحاضر والمستقبل، حيث تم تنفيذ مهام اقتصادية وبنية تحتية في كل شبر بمصر.