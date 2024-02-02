الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كرم جبر: أقترح إنشاء لجنة خاصة بإدارة ملف الديون بعيدًا عن وزارة المالية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تتحمل عبء أزمات وقضايا المنطقة عن الدول العربية، ومن الجيد أن نقف يدا واحدة للتصدي للأزمات.

وطالب "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على فضائية CBC، بضرورة إنشاء لجنة أو كيان خاص بإدارة ملف الديون بعيدًا عن وزارة المالية.

وأشار "جبر"، إلى أن دور اللجنة تخفيف الأعباء عن الحكومة، مؤكدًا أن اللجنة عليها أن تعيد الهيكلة، واتخاذ حزمة من الغجراءات سواء داخليًا أو خارجيًا من أجل التعامل مع أزمة الديون.

ونوه بأن الديون في مصر، ليست "شتيمة"، حيث تم الاقتراض من أجل مشروعات قومية ومهمة للوقت الحاضر والمستقبل، حيث تم تنفيذ مهام اقتصادية وبنية تحتية في كل شبر بمصر.

كرم جبر وزارة المالية ملف الديون مانشيت فضائية CBC جابر القرموطي الدول العربية أزمة الديون

مواد متعلقة

اقتصادى: الهدف من قرار البنك المركزى هو كبح الضغوط الناجمة عن التضخم

هالة صدقى: الفيلم الجديد فكرة مستوحاة من شخصية الملكة صفصف

خبير اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصرى

"إكسترا نيوز": أكثر من 3 ملايين زائر لمعرض الكتاب واليوم هو الأكثر إقبالًا

محلل سياسي فلسطيني: الإدارة الإمريكية تشارك في ذبح الشعب الفلسطيني

تيار الاستقلال الفلسطينى: على الدول العربية الغنية تمويل "أونروا"

خبيرة أسواق الطاقة: التأخر فى اتخاذ القرارات يضر الاقتصاد العالمى ويزيد الأزمة

خبير اقتصادى: الاقتصاد العالمى يدفع فاتورة "الأزمات السياسية"

الأكثر قراءة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

الاتحاد الأوروبى يقر دعمًا ماليًا واقتصاديًا إضافيًا إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم