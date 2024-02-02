الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: الإدارة الإمريكية تشارك في ذبح الشعب الفلسطيني

زيد الأيوبي فى مداخلة
زيد الأيوبي فى مداخلة بقناة إكسترا نيوز

قال زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني، من حقه أن يكون له دولة مثل بقية شعوب العالم، وهذه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف " الأيوبي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني ليس وحده، فمعنا كل الدول العربية، حتى إذا اتحد العالم أجمع تجاه شعب أعزل، فهم يصطفون ضد شيوخ وأطفال جياع.

ونوه، إلى أن الإدارة الإمريكية، تشارك بشكل كبير في ذبح الشعب الفلسطيني، مشيرًا أن قرار وقف التمويل لوكالة "الأونروا"، أكبر دليل يكشف مدى انعدام الإنسانية في المجتمع الدولي.

 ما يحدث في قطاع غزة هو مسؤولية الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى

وتابع، أن ما يحدث في قطاع غزة، هو مسؤولية الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، مؤكدًا أن فلسطين لديها كل المقومات التي تجعلها دولة مستقلة ذات سيادة.

محلل سياسي فلسطيني الشعب الفلسطيني الادارة الامريكية قطاع غزة غزة

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