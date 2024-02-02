الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة أسواق الطاقة: التأخر فى اتخاذ القرارات يضر الاقتصاد العالمى ويزيد الأزمة

مداخلة الدكتور وفاء
مداخلة الدكتور وفاء على قناة إكسترا نيوز

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن العالم يبحث عن مسار التصحيح، بسبب الحصار الاقتصادي والصراعات التي تسهم في تدهور اقتصادات دول العالم.

كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها بسبب الحصار الاقتصادي

ونوهت "علي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، بأن كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها، بسبب الحصار الاقتصادي الذي يؤثر بشكل كبير على الدول خاصة في المناطق المشتعلة.

وأشارت إلى أننا أمام ملف خطير وهو "التوترات الجيوسياسية"، ولعل أشهرها الحرب الدائرة في المنطقة، ودخول أطراف عدة في الصراع أسهمت في تضييق الخناق على اقتصادات دول المنطقة.

وأردفت أنه مع التأخر في اتخاذ القرارات لإنقاذ العالم، ينهار الاقتصاد وتزداد الأزمة أكثر فأكثر، وهذا يؤثر بشكل كبير على الكثير من الملفات الاقتصادية، ولعل أشهرها ملف الطاقة.

خبيرة أسواق الطاقة الاقتصاد الدكتور وفاء على اكسترا نيوز التوترات الجيوسياسية الحرب

مواد متعلقة

أستاذ إدارة أعمال: اتساع الحرب فى المنطقة أحد أسباب الأزمة الاقتصادية

باحث: إيران لا طاقة لها بالدخول فى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة

كوريا الشمالية تجري مناورة صاروخية وتتدرب على صورايخ "كروز"

وزير الأشغال الفلسطينى لـ"مساء dmc": الاحتلال دمّر المؤسسات الصحية والتعليمية والأثرية

أسامة كمال: مشهد مقتل فلسطينيين فى مستشفى ابن سينا "جريمة حرب"

مساء DMC يبحث عن تاريخ "فِرق الموت" الإسرائيلية

المستكاوى: قمصان المنتخب لا تُناسب أجواء كوت ديفوار.. وأعضاء اتحاد الكرة "مبيشتغلوش"

خبير إدارة الأزمات: أوروبا تعانى من مديونية عالية وقياداتها تفتقد لحلول اقتصادية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار

"الهروب الكبير".. نجم بيراميدز يبدأ سيناريو التمرد من أجل الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟