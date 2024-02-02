خبيرة أسواق الطاقة: التأخر فى اتخاذ القرارات يضر الاقتصاد العالمى ويزيد الأزمة

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن العالم يبحث عن مسار التصحيح، بسبب الحصار الاقتصادي والصراعات التي تسهم في تدهور اقتصادات دول العالم.

كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها بسبب الحصار الاقتصادي

ونوهت "علي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، بأن كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها، بسبب الحصار الاقتصادي الذي يؤثر بشكل كبير على الدول خاصة في المناطق المشتعلة.

وأشارت إلى أننا أمام ملف خطير وهو "التوترات الجيوسياسية"، ولعل أشهرها الحرب الدائرة في المنطقة، ودخول أطراف عدة في الصراع أسهمت في تضييق الخناق على اقتصادات دول المنطقة.

وأردفت أنه مع التأخر في اتخاذ القرارات لإنقاذ العالم، ينهار الاقتصاد وتزداد الأزمة أكثر فأكثر، وهذا يؤثر بشكل كبير على الكثير من الملفات الاقتصادية، ولعل أشهرها ملف الطاقة.