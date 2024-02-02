أستاذ إدارة أعمال: اتساع الحرب فى المنطقة أحد أسباب الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية، إن الاقتصاد العالمي يعاني بشكل كبير منذ بداية العام، وهذا نتيجة جائحة كورونا، بالإضافة إلى الحروب ولعل أشهرها حرب روسيا وأكرانيا.

ونوه غنيم خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن اتساع الحرب في المنطقة ودخول أطراف عدة، ساهمت في تعطل حركة التجارة والاستثمار في الدول المحيطة.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال أن العالم يعاني من تباطؤ في النمو الاقتصادية، بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الكثير من السلع.

وأضاف "غنيم"، أن الصناعة في الصين تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن دول العالم أجمع تعتمد بشكل كبير على الصناعة الصينية بما فيها الولايات المتحدة.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعاني من اللوبي الإسرائيلي، الأمر الذي يسهم في تدهور الاقتصاد لديها، مشيرًا إلى أنها تحاول بشتى الطرق تقليل حدة الصراع في المنطقة حفاظًا على مصالحها.