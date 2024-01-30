أسامة كمال: مشهد مقتل فلسطينيين فى مستشفى ابن سينا "جريمة حرب"

علق الإعلامي أسامة كمال، على مشاهد تنكّر قوات خاصة من جيش الاحتلال ودخولهم مستشفى ابن سينا في جنين وقتل 3 شبان فلسطينيين، مؤكدًا أنها فضيحة كبيرة لإسرائيل تضاف لفضائحها المستمرة وهى جريمة حرب.

أضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "DMC" أن جيش الاحتلال يتحدث بأن الشباب الذي تم قتلهم تابعون لكتائب القسام، مؤكدًا أن هذه المشاهد التي تم توثيقها من خلال كاميرا مراقبة بالمستشفى تعود لمسلسل إسرائيلي وهو مشهد سينمائي متكررة في عالم ليس به قانون.

وتابع "إسرائيل عصابة كيان مؤسس على الخوف عارفين حقيقتهم"، موضحًا أن هناك قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين يخطفون شابًا من وسط مدينة بيت لحم، موضحًا أن المستعربين "فرق الموت الإسرائيلية" ارتكبوا جريمة بشعة في 2023 قبل "طوفان الأقصى" وهذه الاعتداءات مسلسل مستمر منذ زمن طويل، وهي فرق تتنكر للتسلل داخل الجماعات العربية.