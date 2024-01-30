"القاهرة الإخبارية": استمرار الطيران المكثف فوق قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية استمرار للعدوان الإسرائيلي، موضحًا أن الطائرات الإسرائيلية لم تتوقف عن الطيران المكثف في سماء قطاع غزة، وتقوم بشن الغارات الجوية وتنفيذ الأحزمة النارية في مختلف المناطق الفلسطينية سواء في خان يونس أو غزة.

وأضاف جبر أن التصعيد في المحافظة الوسطى أثار حالة كبيرة من الدمار النفسي للمدنيين، لافتًا إلى أن القصف المدفعي العشوائي يتركز في المناطق الشرقية في القطاع، ويتجه نحو المناطق السكنية بشكل كبير، وكان لخان يونس ورفح الفلسطينية النصيب الأكبر من القصف.

وتابع أن هناك قصفًا مدفعيًا يستهدف المناطق السكنية في منطقة مخيم جباليا شمال غزة، موضحًا أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في أكثر من محور في القطاع، لكن المحور الأبرز خلال الأيام الماضية هو مدينة خان يونس وصلت الآليات العسكرية إلى المناطق الغربية للمحافظة وحصار عدد من المستشفيات ومراكز الإيواء التابعة لوكالة "غوث".