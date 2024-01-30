الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": استمرار الطيران المكثف فوق قطاع غزة

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية استمرار للعدوان الإسرائيلي، موضحًا أن الطائرات الإسرائيلية لم تتوقف عن الطيران المكثف في سماء قطاع غزة، وتقوم بشن الغارات الجوية وتنفيذ الأحزمة النارية في مختلف المناطق الفلسطينية سواء في خان يونس أو غزة.

وأضاف جبر أن التصعيد في المحافظة الوسطى أثار حالة كبيرة من الدمار النفسي للمدنيين، لافتًا إلى أن القصف المدفعي العشوائي يتركز في المناطق الشرقية في القطاع، ويتجه نحو المناطق السكنية بشكل كبير، وكان لخان يونس ورفح الفلسطينية النصيب الأكبر من القصف.

وتابع أن هناك قصفًا مدفعيًا يستهدف المناطق السكنية في منطقة مخيم جباليا  شمال غزة، موضحًا أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في أكثر من محور في القطاع، لكن المحور الأبرز خلال الأيام الماضية هو مدينة خان يونس وصلت الآليات العسكرية إلى المناطق الغربية للمحافظة وحصار عدد من المستشفيات ومراكز الإيواء التابعة لوكالة "غوث".

القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة رفح الفلسطينية بشير جبر مخيم جباليا

مواد متعلقة

أستاذ قانون: اقتصاد الاتحاد الأوروبى قوى وقادر على حل أزمة المزارعين بفرنسا

قيادى بحماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

جمعيات الصليب والهلال الأحمر: نحن على مشارف "مجاعة حقيقية" بغزة

الصليب والهلال الأحمر: المساعدات التى تصل غزة نقطة فى بحر الاحتياجات

بريطانيا: غزة أرض فلسطينية وجزء من "الدولة الفلسطينية" فى المستقبل

أول رد من الكينست على دعم النائب عوفر كاسيف لجنوب إفريقيا

دعوة مصر لتكون ضيف الشرف لمعرض الكتاب فى فنزويلا 2025

المرصد الأورومتوسطى: المخطط الإسرائيلى يستهدف القضاء على الوجود الفلسطينى

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى