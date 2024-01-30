المرصد الأورومتوسطى: المخطط الإسرائيلى يستهدف القضاء على الوجود الفلسطينى

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الدول التي سحبت تمويلها من "أونروا"، هى بمثابة المشاركة في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الدول تنخرط في خطة إسرائيلية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب وكالة "أونروا".

ونوه رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن تعليق التمويل لوكالة "أونروا" يمثل استمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي.

وتابع أن الصحف الإسرائيلية نشرت فور بدء الهجوم الإسرائيلي خطة الاحتلال باتهامه بعض موظفي "أونروا" بالانخراط في أعمال تخريبية، مشيرًا إلى أن المخطط الإسرائيلي يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.