الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دانا أبوشمسية: الشارع الإسرائيلى متخوف من رد فعل المقاومة بعد اغتيال 3 شباب بالضفة

دانا أبوشمسية
دانا أبوشمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بيان الجيش الإسرائيلي بخصوص اغتيال 3 شباب في مستشفى ابن سينا ما هو إلا مزاعم وأكاذيب.

وأضافت “أبوشمسية” أن بيان الحكومة الإسرائيلية، أفاد بأن الشباب الذين تم اغتيالهم كانوا سيوجهون ضربات لإسرائيل كما فعلت حماس يوم السابع من أكتوبر، وهذا ما دفعهم للتخلص منهم.

وأشارت، إلى أن وسائل الإعلام العبرية تتغني باغتيال الشهداء الثلاثة، الأمر الذي يعكس ردة فعل الشارع الإسرائيلي، تجاه العنف الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ونوهت، بأن الشارع الإسرائيلي يتخوف من ردة الفعل من قبل المقاومة الفلسطينية، بعد اغتيال الشباب الثلاثة بالضفة الغربية، خاصة أنه منذ أسابيع كانت هناك حادثة "رعنانا" التي راح ضحيتها 3 إسرائيليين و19 مصابا.

دانا أبو شمسية الشارع الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الجيش الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية

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