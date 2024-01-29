الأمين العام لحلف الناتو: بوتين هو من بدأ الحرب وعليه وقفها

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينك، إن انعقاد قمة حلف الناتو المقبلة في يوليو بواشنطن.

وأضاف "ستولتنبرج"، أنه يرحب بالتعهدات الامريكية باستمرار دعم أوكرانيا، مشيرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحرب وعليه وقفها، وفقًا لما نشرته قناة “القاهرة الأخبارية”.

ونوه الأمين العام لحلف الناتو، أن دعم أوكرانيا يعد استثمارا في أمننا الخاص، كما سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للتصدي للتهديدات الروسية.