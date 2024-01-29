الإثنين 29 يناير 2024
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وزير المالية الأسبق: التضخم يؤثر على دخل المواطن الحقيقي ويجب مواجهته

وزير المالية الأسبق
وزير المالية الأسبق

قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الإقتصادي بالحوار الوطني، ووزير المالية الأسبق، أن التضخم يؤثر على دخل المواطن الحقيقي، ويجب مواجهتة.

وأضاف "جلال"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن لدى الحوار الوطني، ما يشبه البرنامج الإقتصادي المتكامل للأجهزة التنفيذية، متمنيًا تنفيذه.

وأشار وزير المالية الأسبق، أنه إذا لم يتحرك سعر الصرف في التوقيت المناسب، فمن الممكن أن يحدث أزمة، مضيفًا أن سعر الصرف يشبه "إناء البخار"، إذا لم يتم تنفيسها فمن الممكن أن تنفجر.

ونوّه "جلال"، بضرورة ربط الجنية المصري، بالعملات الأجنبية الاخري، وليس الدولار فقط، مشيرًا أن البنوك المركزية هدفها الأساسي، هو كبح جماح التضخم بصرف النظر عن الأليات.

وأردف وزير المالية الأسبق، أن إتخاذ القرار الإقتصادي لا ينتج عما أفعله اليوم، بل عما اتوقعه عن المستقبل، مؤكدًا أن تحريك سعر الصرف يقضي على السوق الموازية، ويؤثر بشكل إيجابي على جذب السياح.

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