أسامة كمال: يا ضمير العالم أعداد الشهداء بغزة فى ازدياد وما خفى كان أقبح وأسوأ

قال الإعلامي أسامة كمال، الداعمين لدولة الإحتلال الإسرائيلي، قطعوا التمويل عن منظمة الأونروا، بدلًا من مطالبة إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن معسكر الداعمين للكيان المحتل وهلى رأسهم الولايات المتحدة، صموا آذانهم وغضوا أبصارهم عن قرار محكمة العدل الدولية.

وتساءل الإعلامي أسامة كمال، عن لماذا لم تفصح إسرائيل عن نتائج التحقيقات في قتل طائرة عسكرية لإسرائيليين يوم 7 أكتوبر، مشيرًا أن المجتمع الدولي يتعامل بإزدواجية واضحة، قائلًا: يا ضمير العالم أعداد الشهداء في غزة يتزايد وما خفي كان أقبح وأسوأ.

وسلط "كمال" الضوء على تقرير صحيفة "الجارديان"، الذي أكد مقتل 152 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر بجانب استهداف ملاجئ الأونروا.

وأشار تقرير "الجارديان"، أن وكالة الأونروا، تقدم خدماتها لأكثر من 5.6 مليون شخص في فلسطين، وأن قرار وقف التمويل من بعض الدول هو عقاب جماعي للشعب الفلسطيني.