بعد ضياع حلم كان 2023.. أسامة كمال لاتحاد الكرة: " استقيلوا يرحمكم الله"

علق الإعلامي أسامة كمال، علي خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية، علي يد الكونغو بدور الـ16، حيث أكد أن اتحاد الكرة يدير المنظومة بالشكل القديم.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن ما تعرض له منتخب كرة القدم "كارثة كروية"، ولا بد من المراجعة والمحاسبة.

وأشار إلى أن كرة القدم في إفريقيا تطورت بشكل كبير، ولكن في مصر الوضع كما هو منذ سنوات، مضيفًا أن الخروج، أمس، ليس مفاجأة بسبب الأداء الهذيل الذي ظهرنا به في بداية البطولة.

وطالب “كمال” اتحاد الكرة بضرورة تقدمهم باستقالة جماعية، قائلًا:"استقيلوا يرحمكم الله"، مؤكدًا أن على المسئول عن أزمة المنتخب القومي "الرحيل" من منصبه.