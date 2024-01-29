لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: لدينا رؤية بشكل أعمق للتعامل مع الأزمات الاقتصادية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإستكمال الحوار الوطني، قرار فعال للتعامل مع الازمات الإقتصادي.

وأشار "صبري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن لدينا رؤية بشكل أعمق للتعامل مع الازمات الإقتصادية، من خلال وضع المشكلات الحالية التي تؤرق المواطن، والتي أهمها إرتفاع الأسعار.

ونوه مقرر لجنة الاستثمار، أن لدينا أزمة في أسعار السلع، وبالتالي نتائج الحوار الوطني الإقتصادي ستساهم في الحد من إرتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى وضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي.

وأضاف "صبري"، أن الإقتصاد مثل العلوم الدنيوية، وبالتالي سنضع المشكلة ونسعى للتخلص منها، والتعامل معها بكل جوانبها، الامر الذي سيعود بالنفع على المواطن المصري.