الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: لدينا رؤية بشكل أعمق للتعامل مع الأزمات الاقتصادية

سمير صبري
سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإستكمال الحوار الوطني، قرار فعال للتعامل مع الازمات الإقتصادي.

وأشار "صبري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن لدينا رؤية بشكل أعمق للتعامل مع الازمات الإقتصادية، من خلال وضع المشكلات الحالية التي تؤرق المواطن، والتي أهمها إرتفاع الأسعار.

ونوه مقرر لجنة الاستثمار، أن لدينا أزمة في أسعار السلع، وبالتالي نتائج الحوار الوطني الإقتصادي ستساهم في الحد من إرتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى وضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي.

وأضاف "صبري"، أن الإقتصاد مثل العلوم الدنيوية، وبالتالي سنضع المشكلة ونسعى للتخلص منها، والتعامل معها بكل جوانبها، الامر الذي سيعود بالنفع على المواطن المصري.

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني الازمات الاقتصادية الحياة اليوم فضائية الحياة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

"الناس كلها زعلانة".. تعليق نارى من لبنى عسل عقب خروج المنتخب من أمم إفريقيا

الخارجية العراقية: نرفض التصعيد على حدود الأردن مع سوريا ونفتح المجال للمفاوضات مع واشنطن

"15 صاروخًا".. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الرشقة الأخيرة التى ضربت تل أبيب

باحث: أمريكا لن تتنازل عن دعم وحماية إسرائيل

مستشارة أوباما: إيران تستخدم أذرعها لإثارة الاضطرابات فى المنطقة

أوستن: لا تسامح مع منفذى الهجوم على القوات الأمريكية

وزير الخارجية الإسرائيلى يلغى اجتماعه مع مفوض وكالة "أونروا" ويدعوه للاستقالة

"القاهرة الإخبارية": سماع دوى انفجارات فى تل أبيب

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل