الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الإسرائيلى يلغى اجتماعه مع مفوض وكالة "أونروا" ويدعوه للاستقالة

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إنه ألغى اجتماعه مع مفوض وكالة "أونروا" ويدعوه للاستقالة.

وفي خبر سابق، قال المتحدث باسم وكالة "أونروا"، إن الوكالة لن تتمكن من مواصلة خدماتها وعملياتها في قطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف تمويلها من جديد، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وتعيش وكالة إغاثة اللاجئين "الأونروا" أصعب أيامها خلال الفترة الحالية بعد العدوان على غزة، وأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير المقبل، حيث إنها تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني، سواء في فلسطين أو الأردن أو لبنان أو سوريا، وحال توقفها يعني هذا أمرًا سلبيًا لهؤلاء المواطنين، ويعني مشاكل كبيرة.

وزير الخارجية الإسرائيلي أونروا القاهرة الإخبارية الأونروا لاجئ فلسطيني

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