مراسلة القاهرة الإخبارية: 378 شهيدًا فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه منذ قليل استشهد شاب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تصدى لها الشباب، الأمر الذي أسفر عن 5 شهداء.

ونوهت أنه منذ عملية طوفان الأقصى استشهد 378 فلسطينيا بالضفة الغربية، بالإضافة إلى تجريف البنية التحتية لمخيم جنين، والاقتحامات التي تسبب في أسر 40 فلسطينيًا، ليصل عدد الأسري منذ السابع من أكتوبر 6370 فلسطينيا تم اعتقالهم من بينهم نساء.

وأشارت "السلامين" إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة "سلواد" شرق مدينة رام الله، وبعد هذا الاقتحام اندلعت مواجهات ما بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وما بين الشباب الفلسطينيين أدت إلى ارتقاء فلسطيني فى بلدة سلواد، وبعد ذلك ربما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة.