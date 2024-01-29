مراسل القاهرة الإخبارية: مهند لاشين لاعب المنتخب رفض تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة أمام الكونغو

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أحمد فاروق، إن الحزن خيم على بعثة لاعبي المنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من دور الـ16 أمام الكونغو بركلات الترجيح.

وأضاف مراسل “القاهرة الإخبارية” أن المنتخب سيتوجه إلى القاهرة مساء اليوم بطائرة الساعة العاشرة من مطار أبيدجان، بعد الإخفاق الكبير في البطولة.

وأردف أن مهند لاشين لاعب المنتخب رفض ركلة الجزاء الأخيرة، بسبب الضغوط النفسية التي كانت عليه بسبب إخفاقه في البطولة الماضية وخسارتنا البطولة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يضع شرطا جزائيا لصالحه في حالة الخروج من أمم إفريقيا، الأمر الذي يجعل التفاوض هو الحل الأفضل لرحيل روي فيتوريا.

ونوه إلى أن الصورة غير واضحة بشأن مصير روي فيتوريا، مؤكدًا أن مسئولي اتحاد الكرة موجودون في كوت ديفوار والبعض الآخر في بعثة المنتخب للدورة الودية التي ستقام في الإمارات.