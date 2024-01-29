الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأشغال الفلسطينى: 1.8 مليون شخص بغزة دون مأوى ونثمن دور مصر لمساعدتنا

وزير الأشغال والأعمال
وزير الأشغال والأعمال الفلسطيني

قال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والأعمال الفلسطيني، إن هناك اقتحامات يومية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.

وأشار "زيارة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني ما زال قائمًا، مضيفًا أن موقف الشعب الفلسطيني صامد، بالإضافة إلى أن موقف مصر الصلب يسهم في دعم القضية الفلسطينية. 

وأردف أن القيادة الفلسطينية تثمن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بعد الإعلان بأن التهجير القسري للشعب الفلسطيني خط أحمر.

وأوضح "زيارة" أن أكثر من 1.8 مليون فلسطيني بغزة دون مأوي، بالإضافة إلى تدمير 40% من المناطق الحضرية حيث تم إبادتها بشكل كامل، فضلًا عن تدمير المدارس وإيقاف المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.

 وزير الأشغال والأعمال الفلسطينى يعلق على وقف تمويل "أونروا"

ونوه وزير الأشغال والأعمال الفلسطيني بأن تعليق تمويل وكالة "أونروا" شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، حيث إن قرار الدول يعكس الوجه الحقيقي لهم تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن قرار وقف تمويل "أونروا" هو مخطط إسرائيلي يستغله الاحتلال بادعاءات لا مبرر لها، مؤكدًا: إننا نتوجه لمجلس الأمن بقرارات تدين الكيان المحتل.

وزير الأشغال الفلسطيني فلسطيني الرئيس السيسي السيسي القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي الدكتور محمد زيارة

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