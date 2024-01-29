الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بيقلل التوتر ويزود الإنتاج.. دراسة حديثة تسمح للموظفين باستخدام هواتفهم خلال العمل

الإعلامية أية جمال
الإعلامية أية جمال الدين

سلطت الإعلامية آية جمال الدين الضوء على دراسة استرالية، تفيد بأن السماح للموظفين باستخدام هواتفهم خلال فترات العمل، يساهم في تقليل التوتر، ولا يقلل من الإنتاجية في العمل، على عكس الفكر المنتشر الذي يشير أن استخدام الهواتف في العمل يؤثر على الإنتاجية.

وأشارت “جمال الدين” خلال تقديمها لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الدراسة الجديدة استندت على أن إمكانية الوصول للهواتف للاطمئنان على أسرته، يساهم في تقليل التوتر للعامل وزيادة نسب الإنتاج.

ونوهت الإعلامية أية جمال الدين إلى أن الدراسة الجديدة سلطت الضوء على التوتر الذي قد يؤثر على إنتاجية الشخص في العمل، حيث أن الإجهاد والتوتر المرتبط بالعمل أصبح من أبرز المشاكل التي نواجهها جميعا في عصرنا الحالي.

دراسة حديثة الاعلامية آية جمال الدين فضائية DMC 8 الصبح الدراسة

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