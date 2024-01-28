الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية: يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى

رئيس الجمعية المصرية
رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الحوار الإقتصادي يجب أن يضم مختلف الفئات ذات الشأن للخروج بحلول عاجلة، لتفادي الازمات الدولية والتي تعصف بكل دول العالم.

وأشار "ماهر"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن مصر دولة مستوردة لأغلب السلع الإساسية وكذلك مدخلات الكثير من الصناعات.

ونوه رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما يجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات المفيدة للإقتصاد المحلي.

أضاف "ماهر"، أننا ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع ولا نعلم القطاعات التي نتميز فيها، وهذا يساهم في عدم توزيع عادل للموارد.

رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر مساء dmc دي ام سي

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