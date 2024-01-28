الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير.. وتوقعات بالوصول لـ19 مليون سائح سنويًا

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مصر وضعت استراتيجية قابلة للتحقيق، حيث وصل عدد السياح إلى 14.9  مليون سائح خلال عام 2023، حيث أن الدول استغلت وجود الأجنحة المصرية في دول العالم للترويج وعقد صفقات سياحية جاذبة.

وأضاف "هزاع"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الطيران طاقته الاستعاية زادت بشكل كبير، الأمر الذي عاد بالنفع على قطاع السياحة، بالإضافة إلى التسهيلات في إخراج التاشيرات.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن الحرب في الشرق الأوسط، أثرت في بعض الحجوزات الخاصة بالفنادق، مؤكدًا أننا من السهل أن نصل إلى 19 مليون سائح قبل انتهاء عام 2024.

ونوه "هزاع"، أن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يساهم بشكل كبير في استقطاب عدد كبير من السياح المهتمين بالسياحة الثقافية.

خبير سياحي المتحف المصري الكبير اكسترا نيوز الدكتور حسام هزاع صفقات سياحية

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