خارجية فلسطين: تصريحات نتنياهو المناهضة لقرارات العدل الدولية تعكس "خيبة أمل إسرائيل"

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن تصريحات بنيامين نتنياهو المناهضة لقرارات العدل الدولية تعكس "خيبة أمل إسرائيل".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن إسرائيل هُزمت داخل محكمة العدل الدولية، ويحاولون التقليل من القرار.

وأشار إلى أنه يجب التعاون لفرض عقوبات على إسرائيل، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية، كما أن توافد الدول الغربية على قطع "الأونروا" رد فعل على قرارات محكمة العدل الدولية.

ونوه "عوض الله"، أن شعار حل الدولتين ما هو إلا "كيليشه" لإلهاء العالم عن حرب غزة، مشيرًا أنه قبل التحدث عن "حل الدولتين"، يجب إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.